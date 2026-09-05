Об этом сообщили в юридической компании"Катеринчук, Моор и партнеры", которая защищает интересы украинца в суде.

Что известно о переносе рассмотрения дела?

По словам защитников, обновленный немецкий ордер существенно меняет ход рассмотрения дела. Запланированное на 4 сентября в Хорватии судебное заседание по вопросу возможной экстрадиции гражданина Украины Владимира Журавлева в Германию по делу о "Северных потоках" перенесли.

Для защиты это означает новый этап борьбы за права украинского гражданина. Мы продолжаем работать. О дальнейшем развитии дела сообщим сразу,

– подчеркнули юристы.

Напомним, 20 августа суд в Пуле взял Владимира Журавлева под стражу по запросу прокуратуры для обеспечения возможной экстрадиции в Германию. По версии немецкого следствия, он был профессиональным фридайвером и входил в группу, которая в сентябре 2022 года заложила взрывчатку на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2". Всего следователи установили семерых возможных участников операции, ордера на арест выдали шестерым из них, еще один, по данным следствия, погиб в боях в Украине.

Немецкие СМИ сообщают, что следствие установило личности семи человек, которых считают причастными к подрыву газопроводов. Среди них – четверо водолазов, в том числе женщина, специалист по взрывчатым веществам, капитан яхты и координатор операции. Один из подозреваемых, Всеволод К., уже умер – по данным журналистов, он погиб во время боевых действий против российских войск.

Отметим, что расследование взрыва "Северного потока" приняло новый поворот. Данные о российских кораблях вблизи места взрывов и возможные пророссийские связи компании, связанной с яхтой "Андромеда", ставят под сомнение "украинский след" и могут свидетельствовать об операции России под чужим флагом. Украина категорически отрицает свою причастность к диверсии.