Про це повідомили в юридичній компанії "Катеринчук, Моор і партнери", яка захищає інтереси українця в суді.

Що відомо про перенесення розгляду справи?

За словами захисників, оновлений німецький ордер суттєво змінює хід розгляду справи. Заплановане на 4 вересня у Хорватії судове засідання щодо можливої екстрадиції громадянина України Володимира Журавльова до Німеччини у справі про "Північні потоки" перенесли.

Для захисту це означає новий етап боротьби за права українського громадянина. Ми продовжуємо працювати. Про подальший розвиток справи повідомимо одразу,

– наголосили юристи.

Нагадаємо, 20 серпня суд у Пулі взяв Володимира Журавльова під варту на запит прокуратури для забезпечення можливої екстрадиції до Німеччини. За версією німецького слідства, він був професійним фрідайвером і входив до групи, яка у вересні 2022 року заклала вибухівку на газопроводах "Північний потік-1"та "Північний потік-2". Загалом слідчі встановили сімох можливих учасників операції, ордери на арешт видали шістьом із них, ще один, за даними слідства, загинув у боях в Україні.

Німецькі медіа повідомляють, що слідство встановило особи сімох людей, яких вважають причетними до підриву газопроводів. Серед них – четверо водолазів, зокрема жінка, фахівець із вибухівки, капітан яхти та координатор операції. Один із підозрюваних, Всеволод К., уже помер – за даними журналістів, він загинув під час бойових дій проти російських військ.

Зазначимо, розслідування підриву Nord Stream отримало новий поворот. Дані про російські кораблі поблизу місця вибухів та можливі проросійські зв'язки компанії, пов'язаної з яхтою "Андромеда", ставлять під сумнів "український слід" і можуть свідчити про операцію Росії під чужим прапором. Україна категорично заперечує свою причетність до диверсії.