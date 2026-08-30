Як повідомляє німецьке видання FAZ, версія про так званий "український слід" у справі про підрив газопроводів викликає дедалі більше сумнівів.

Що вказує на операцію Росії під "чужим прапором"?

Німецькі журналісти акцентують увагу на важливих даних від Військово-морських сил Данії. Так, данські військові зафіксували присутність російських військових кораблів із мінісубмаринами безпосередньо в районі майбутніх вибухів незадовго до диверсії.

Окрім того, компанія, яка орендувала яхту "Андромеда" – її раніше вважали можливим судном диверсійної групи, – виявилася пов'язаною з проросійською діяльністю.

Журналісти також звертають увагу на дивну поведінку екіпажу та низку очевидних помилок. Свідки навіть стверджували, що на яхті був український прапор.

На думку авторів розслідування, сукупність цих деталей може вказувати на спробу навмисно створити український слід і відвернути увагу від справжніх організаторів.

Паралельно у Вищому земельному суді Гамбурга триває розгляд справи громадянина України Сергія Кузнєцова. Його затримали в Італії у 2025 році та звинувачують у причетності до організації вибухів. Захист наполягає на закритті кримінального провадження.

Адвокат Кузнєцова стверджує, що йдеться не про визнання провини, а про правову оцінку ситуації. На його думку, у вересні 2022 року газопроводи Nord Stream уже не можна було розглядати виключно як цивільну комерційну інфраструктуру.

За кілька тижнів до вибухів Росія повністю зупинила постачання газу через Nord Stream, пояснивши це технічними проблемами. Водночас документи мінекономіки Німеччини свідчать, що ці пояснення могли бути вигаданими, а припинення поставок використовувалося Москвою як інструмент тиску на Берлін – зокрема для послаблення санкцій і припинення підтримки України.

Захист також посилається на зв'язки дочірніх компаній "Газпрому" з приватними військовими структурами, які ЄС включив до санкційних списків через участь у війні проти України. Тому адвокат вважає, що газопроводи за певних обставин могли розглядатися як військова ціль, а їх знищення – як форма військової самооборони відповідно до міжнародного права.

Нагадаємо, що Київ категорично заперечує причетність української держави до вибухів на Nord Stream. Президент Володимир Зеленський заявляв, що Україна не планувала і не проводила такої операції та співпрацює з німецьким слідством.

Останні деталі у справі щодо підриву "Північних потоків"

У хорватському місті Пула затримали 46-річного громадянина України Володимира Журавльова. Німеччина оголосила його в розшук у справі про підрив газопроводів "Північний потік".

Затримання відбулося 19 серпня в одному з готелів на півострові Верудела. За даними хорватських ЗМІ, Журавльов проживав там разом зі знімальною групою та був записаний під вигаданим ім'ям. У Пулі зараз знімають американський фільм "Острів Зміїний" режисера Дага Лаймана за участю Шона Пенна та Едріена Броуді. У стрічці українські водолази проводять секретну операцію на тлі війни з Росією.

20 серпня суд у Пулі обрав Журавльову запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Це зробили на запит прокуратури для забезпечення можливої екстрадиції до Німеччини за європейським ордером на арешт.

За версією німецької прокуратури, Журавльов – професійно підготовлений фрідайвер, який входив до групи диверсантів.

Слідство вважає, що у вересні 2022 року вони встановили вибухівку на газопроводах "Північний потік-1" та "Північний потік-2" біля острова Борнгольм у Балтійському морі.

За даними слідчих, група вирушила з Ростока на орендованій яхті, використовуючи підроблені документи.

26 вересня 2022 року на газопроводах пролунали вибухи, які серйозно пошкодили обидві системи.

Німецькі слідчі загалом встановили сімох людей, яких вважають причетними до операції. Серед них – водолази, фахівець із вибухівки, капітан і координатор. Ордери на арешт видали шістьом підозрюваним. Один із підозрюваних, за даними слідства, загинув під час бойових дій в Україні.