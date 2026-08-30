Как сообщает немецкое издание FAZ, версия о так называемом "украинском следе" в деле о подрыве газопроводов вызывает все больше сомнений.

Что указывает на операцию России под "чужим флагом"?

Немецкие журналисты обращают внимание на важные данные от Военно-морских сил Дании. Так, датские военные зафиксировали присутствие российских военных кораблей с мини-подводными лодками непосредственно в районе будущих взрывов незадолго до диверсии.

Кроме того, компания, арендовавшая яхту "Андромеда" – которую ранее считали возможным судном диверсионной группы, – оказалась связанной с пророссийской деятельностью.

Журналисты также обращают внимание на странное поведение экипажа и ряд очевидных ошибок. Свидетели даже утверждали, что на яхте был украинский флаг.

По мнению авторов расследования, совокупность этих деталей может указывать на попытку намеренно создать украинский след и отвлечь внимание от настоящих организаторов.

Параллельно в Высшем земельном суде Гамбурга продолжается рассмотрение дела гражданина Украины Сергея Кузнецова. Его задержали в Италии в 2025 году и обвиняют в причастности к организации взрывов. Защита настаивает на прекращении уголовного производства.

Адвокат Кузнецова утверждает, что речь идет не о признании вины, а о правовой оценке ситуации. По его мнению, в сентябре 2022 года газопроводы "Северный поток" уже нельзя было рассматривать исключительно как гражданскую коммерческую инфраструктуру.

За несколько недель до взрывов Россия полностью остановила поставки газа по "Северному потоку", объяснив это техническими проблемами. В то же время документы министерства экономики Германии свидетельствуют, что эти объяснения могли быть вымышленными, а прекращение поставок использовалось Москвой в качестве инструмента давления на Берлин – в частности, для ослабления санкций и прекращения поддержки Украины.

Защита также ссылается на связи дочерних компаний "Газпрома" с частными военными структурами, которые ЕС включил в санкционные списки из-за участия в войне против Украины. Поэтому адвокат считает, что газопроводы при определенных обстоятельствах могли рассматриваться как военная цель, а их уничтожение – как форма военной самообороны в соответствии с международным правом.

Напомним, что Киев категорически отрицает причастность украинского государства к взрывам на "Северном потоке". Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не планировала и не проводила такую операцию и сотрудничает с немецким следствием.

Последние подробности по делу о подрыве "Северных потоков"

В хорватском городе Пула задержали 46-летнего гражданина Украины Владимира Журавлева. Германия объявила его в розыск по делу о подрыве газопроводов "Северный поток".

Задержание произошло 19 августа в одном из отелей на полуострове Верудела. По данным хорватских СМИ, Журавлев проживал там вместе со съемочной группой и был зарегистрирован под вымышленным именем. В Пуле сейчас снимают американский фильм "Остров Змеиный" режиссера Дага Лаймана с участием Шона Пенна и Эдриана Броуди. В картине украинские водолазы проводят секретную операцию на фоне войны с Россией.

20 августа суд в Пуле избрал Журавлеву меру пресечения в виде содержания под стражей. Это было сделано по запросу прокуратуры для обеспечения возможной экстрадиции в Германию по европейскому ордеру на арест.

По версии немецкой прокуратуры, Журавлев – профессионально подготовленный фридайвер, входивший в группу диверсантов.

Следствие считает, что в сентябре 2022 года они установили взрывчатку на газопроводах "Северный поток-1" и "Северный поток-2" у острова Борнхольм в Балтийском море.

По данным следователей, группа отправилась из Ростока на арендованной яхте, используя поддельные документы.

26 сентября 2022 года на газопроводах прогремели взрывы, которые серьезно повредили обе системы.

Немецкие следователи в общей сложности установили семерых человек, которых считают причастными к операции. Среди них – водолазы, специалист по взрывчатым веществам, капитан и координатор. Ордера на арест выданы шестерым подозреваемым. Один из подозреваемых, по данным следствия, погиб во время боевых действий в Украине.