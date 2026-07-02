Про це йдеться у повідомленні Федеральної прокуратури.

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Що відомо про звинувачення у справі про підриву "Північних потоків"?

Як зазначається в офіційному повідомленні відомства, обвинувальний акт був поданий 30 червня. За даними німецької прокуратури, Сергію Кузнєцову інкримінують співучасть у воєнному злочині, а саме – вчиненні атаки на цивільну інфраструктуру.

У матеріалах слідства стверджується, що на момент подій Кузнєцов був українським військовослужбовцем і нібито діяв не з власної ініціативи, а разом з іншими військовими від імені українських державних органів.

За версією прокуратури, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року група військовослужбовців розробила план знищення газопроводів Північний потік 1 та Північний потік 2. Слідство вважає, що метою операції було повністю припинити постачання російського газу цими маршрутами та позбавити Росію доходів, які могли використовуватися для фінансування війни.

У повідомленні Федеральної прокуратури Сергія Кузнєцова також називають лідером диверсійної групи, яка нібито безпосередньо виконувала завдання з підриву газопроводів.

Остаточне рішення щодо винуватості підозрюваного має ухвалити суд.

Нагадаємо, у ніч проти 26 вересня 2022 року в Балтійському морі сталися потужні вибухи, які пошкодили три з чотирьох ниток газопроводів "Північний потік-1" і "Північний потік-2". Хоча на той момент обидва трубопроводи не працювали, вони залишалися заповненими технічним газом.

У лютому 2024 року Данія та Швеція припинили власні розслідування через недостатність підстав для подальшого кримінального переслідування. Водночас німецькі правоохоронці продовжили слідство. Згодом у Німеччині встановили підозрюваних у підриві газопроводів і видали європейські ордери на їхній арешт.

Одного з фігурантів, Володимира Журавльова, затримали в Польщі, однак польська влада відмовилася видавати його Німеччині. Іншого підозрюваного, Сергія Кузнєцова, затримали в Італії та згодом екстрадували до ФРН для подальшого розслідування.