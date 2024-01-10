Бунт заключенных в Эквадоре: МИД Украины призывает воздержаться от поездок в страну
Источник:МИД Украины
Накануне в Эквадоре заключенные убежали из тюрьмы. Это привело к повышению уровня опасности в стране. И на фоне этого к украинцам обратился МИД.
В дипломатическом ведомстве призвали украинцев воздержаться от поездок в Эквадор. В МИД Украины отметили, что предлагают не спешить с путешествием в страну до тех пор, пока не стабилизируется ситуация безопасности.
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Что делать украинцам в Эквадоре
Украинцам, находящиеся на территории Эквадора, рекомендуют:
- избегать мест массового скопления людей;
- не участвовать в демонстрациях;
- неукоснительно соблюдать меры безопасности;
- выполнять законные требования правоохранительных органов;
- отслеживать сообщения местных органов власти о дальнейшем развитии ситуации;
- не оставлять места своего проживания без крайней необходимости;
- всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность.
Если граждане Украины на территории Эквадора попадают в чрезвычайную ситуацию, угрожающую жизни и здоровью, в МИД рекомендуют без промедлений обратиться в Посольство Украины в Республике Перу:
- по номеру телефона +51 993 458 779;
- адрес электронной почты consul_pe@mfa.gov.ua;
- круглосуточная "горячая линия" МИД Украины +38 044 238 1588;
- адрес электронной почты cons_or@mfa.gov.ua.
В Эквадоре ввели комендантский час
Обратим внимание, что президент Даниэль Нобоа подписал указ №110. Он предполагает введение чрезвычайного положения. Его цель – защита и обеспечение безопасности и неприкосновенности, а также других прав граждан, общественного порядка, социального мира и конституционного строя.
Согласно чрезвычайному положению, предполагается мобилизация полиции и вооруженных сил. Их привлекут для борьбы с нарушениями порядка внутри страны.
Также вводится комендантский час. Она направлена на ограничение собраний и действий, которые могут взорвать общественный порядок.
Известно, что будет действовать комендантский час ежедневно с 23:00 до 05:00. Исключение будут базовые услуги, здравоохранение, ключевые сектора экономики, которые являются стратегическими для производства страны, а также журналисты.
Также указ №110 предусматривает, что чрезвычайное положение в стране продлится 60 дней.
Что произошло в Эквадоре
Чрезвычайное положение Даниэль Нобоа объявил из-за бегства из тюрьмы одного из самых известных предводителей наркобанд страны Адольфо Масиаса. Он – лидер банды Los Choneros.
Мужчина отбывал 34-летний срок в тюрьме La Regional. Попал за решетку за торговлю наркотиками и убийство. Известно, что он скрылся в тот день, когда его должны были перевести в тюрьму строгого режима в Гуаякиле.
После этого на местный телеканал TC Television в городе Гуаякиль ворвалась группа вооруженных людей в масках. Они устроили штурм здания и взяли ведущих в заложники прямо во время прямого эфира.