В России происходил штурм колонии: работали снайперы, есть раненые

В России происходит бунт в Волгоградской колонии. Там начался штурм, который, правда, не длился долго.

Российские телеграм-каналы утверждают, что в ИЧ-19 начался штурм. Кроме этого, жители Суровикино сообщали о звуках стрельбы, передает 24 Канал.

Смотрите также Готовятся к мобилизации: российское командование давит на срочников для отправки в “зону СВО"

Есть раненые

Кроме этого, рассказывают, что в Суровикино есть проблемы с интернетом. Телеграмм-каналы писали, что во время штурма ранен один из заключенных ИЧ-19. Другой телеграмм-канал пишет о 2 раненых.

Официально о начале штурма ИЧ-19, где заключенные удерживают в заложниках сотрудников ФСИН, правоохранительные органы не сообщали.

Всего, в заложниках заключенных четыре сотрудника ИЧ-19.

По одной из версий, радикалы могли похитить ножи из хлебного цеха или кухонного блока, где они находятся в свободном доступе.

Часть клинков – для мяса и хлеба – обычно привязаны к столам, чтобы их не путали. Другие - можно было при желании вынести за пределы отрядов или барака.

По предварительным данным, штурм длился примерно полчаса. Потерь среди силовиков нет.

Работали снайперы

Российские СМИ пишут, что бунтарей ликвидировали в первые минуты штурма. По их информации, за ними четко отработали снайперы СОБР Росгвардии.

После этого на территорию колонии вошел спецназ ФСИН. Они освободили территорию и зачистили территорию.