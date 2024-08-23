Російські телеграм-канали стверджують, що в ІЧ-19 розпочався штурм. Крім цього, жителі Суровікіно повідомляли про звуки стрілянини, передає 24 Канал.

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Є поранені

Крім цього, розповідають, що у Суровікіному є проблеми з інтернетом. Телеграм-канали писали, що під час штурму поранено одного із ув'язнених ІЧ-19. Інший телеграм-канал пише про 2 поранених.

Офіційно про початок штурму ІЧ-19, де ув'язнені утримують у заручниках співробітників ФСВП, правоохоронні органи не повідомляли.

Загалом, у заручниках в'язнів чотири співробітники ІЧ-19.

За однією з версій, радикали могли викрасти ножі із хлібного цеху чи кухонного блоку, де вони перебувають у вільному доступі.

Частина клинків – для м'яса та хліба – зазвичай прив'язані до столів, щоб їх не плутали. Інші — можна було за бажання винести межі загонів чи барака.

За попередніми даними, штурм тривав приблизно пів години. Втрат серед силовиків немає.

Працювали снайпери

Російські ЗМІ пишуть, що бунтарів ліквідували у перші хвилини штурму. Мовиться про 4. За їхньою інформацією, по них чітко відпрацювали снайпери СОБР Росгвардії.

Після цього на територію колонії увійшов спецназ ФСВП. Вони звільнили територію та зачистили територію.