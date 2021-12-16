По словам самого Бурбы, рапорт он подал еще в сентябре. Однако тогда министр обороны Андрей Таран его не подписал.

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Новый рапорт

После недавней отставки Андрея Тарана с должности, Бурба написал новый рапорт об увольнении.

По состоянию на 15 декабря Резников удовлетворил это ходатайство.

Важно! Василий Бурба был руководителем Главного управления разведки Министерства обороны с 15 октября 2016 года по 5 августа 2020 года.

Дело "вагнеровцев" и заявления Бурбы

В августе 2020 в Беларуси задержали членов частной военной компании из России – ЧВК "Вагнера". Тогда же в СМИ появилась информация, что это якобы стало следствием провала спецоперации украинских спецслужб. В офисе Президента все это назвали дезинформацией.

Новая волна обсуждений темы началась 7 сентября 2021 года после сюжета CNN о выманивании подозреваемых в военных преступлениях на Востоке Украины боевиков ЧВК "Вагнера" с территории России.

Василий Бурба заявлял, что всех, кто работал над вагнергейтом якобы освобождали.

Владимир Зеленский утверждал, что операцией с вагнеровцами Бурба решил сохранить свой пост. Однако президент не утвердил ее, потому что "план был непродуманный и грозил проблемами в отношениях с Турцией". Ведь самолет, которым должны были лететь вагнеровцы из Минска в Стамбул и должны были посадить в Киеве, был Турецких авиалиний.

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