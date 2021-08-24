Бурдж Халифа засияла желто-голубым, – украинец рассказал, как празднуют День Независимости в ОАЭ

Бурдж Халифу подсветили цветами украинского флага. В то же время украинцы в ОАЭ объединились, чтобы вместе отпраздновать 30-летие Независимости.

Об этом в эфире 24 канала рассказал активист украинской общины в Объединенных Арабских Эмиратах Анатолий. Он сообщил, что примерно 100 украинцев в Дубае собрались на мероприятие по случаю Дня Независимости.

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"Надеемся, Украина видела как Бурдж Халифа засияла желто-голубым флагом. Мы были в невероятном восторге", – рассказал активист из ОАЭ.

Местные власти отреагировали на просьбы украинцев

Он сообщил, что это была инициатива украинской дипломатической группы в Дубае. Местные власти на просьбу отреагировали положительно.

Невозможно отказать украинцам, когда у них такая огромная сила и воодушевление. Поэтому конечно, наш стяг показали,

– сказал активист.

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В то же время он пояснил, что сейчас к празднованию присоединилось не так много украинцев, как раньше. Проблемы возникли из-за вакцинации против коронавируса. По его словам, иногда День Независимости в Дубае празднуют более 200 украинцев.

"Мы просто не имеем права сдаваться. Мы – украинцы за рубежом, нас много и мы доказываем всем, что Украина – это о любви, вдохновении и отваге", – подчеркнул активист из ОАЭ.

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