Про це в ефірі 24 каналу розповів активіст української громади в Об'єднаних Арабських Еміратах Анатолій. Він повідомив, що приблизно 100 українців в Дубаї зібралися на захід з нагоди Дня Незалежності.

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"Сподіваємось, Україна бачила як Бурдж Халіфа засяяла жовто-блакитним стягом. Ми були у неймовірному захваті", – розповів активіст з ОАЕ.

Місцева влада відреагувала на прохання українців

Він повідомив, що це була ініціатива української дипломатичної групи в Дубаї. Місцева влада на прохання відреагувала позитивно.

Неможливо відмовити українцям, коли у них така величезна сила та наснага. Тому звісно, наш стяг показали,

– сказав активіст.

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Водночас він пояснив, що наразі до святкування доєдналося не так багато українців, як раніше. Проблеми виникли через вакцинацію проти коронавірусу. За його словами, подеколи День Незалежності у Дубаї святкують понад 200 українців.

"Ми просто не маємо права здаватися. Ми – українці за кордоном, нас багато і ми доводимо всім, що Україна – це про любов, натхнення та відвагу", – наголосив активіст з ОАЕ.

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