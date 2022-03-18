Burger King говорит, что не может выйти с рынка России из-за отказа партнера закрывать рестораны

Партнер американской сети заведений питания Burger King отказывается закрывать их в России. Поэтому компания не может остановить свою работу на территории страны-агрессора.

Предприятия Burger King в России контролирует партнер-бизнесмен Александр Колобов. Он отвечает за деятельность и надзор за 800 ресторанами.

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Burger King не может выйти с российского рынка

Компания Burger King связалась с основным оператором бизнеса с требованием приостановить работу в России. Однако он отказался это сделать. Аннулировать сделку в одностороннем порядке невозможно. Для этого Burger King нужна была бы помощь властей страны-агрессора на местах, это в ближайшее время не произойдет.

Мы связались с основным оператором бизнеса и потребовали приостановить работу ресторана Burger King в России. Он отказался это сделать. Хотим ли мы немедленно приостановить все операции Burger King в России? Да. Можем ли мы сегодня принудительно прекратить работу? Нет,

– говорится в сообщении.

В Burger King отметили, что никаких юридических положений, которые позволяли бы в одностороннем порядке изменять договор или позволять любому партнеру просто уйти или аннулировать всю сделку, нет.

Помимо этого, компания обязалась перенаправлять любую прибыль, которую она получает от бизнеса, Агентству ООН по делам беженцев и пожертвовала миллион долларов.

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Burger King не имеет своих ресторанов в России. Мастер-франчайзи компании на российском рынке является ООО "Бургер Рус". Неделю назад Burger King приостановил поддержку сети ресторанов на территории страны-агрессора на уровне операций, маркетинга и цепочки поставок.