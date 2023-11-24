Притворялся мертвым ради жены: в России осудили бурята, который не хотел возвращаться в Украину

Оккупант из Бурятии приобрел свидетельство о собственной смерти, чтобы не возвращаться на войну. Однако его план не сработал.

Бурят Зоригто Арабжаев признан виновным в дезертирстве и приговорен к 5 годам тюрьмы. Такое наказание мужчина получил за оригинальный способ сохранить себе жизнь.

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Жена угрожала наложить руки

В ноябре 2022 года Арабжаев был мобилизован. Весной 2023 мужчина приехал домой в отпуск и решил больше не возвращаться на войну. Для этого он купил себе ложное свидетельство о смерти. Именно эту бумажку сын Арабжаева вручил военным, пришедшим за его отцом. Когда позже оккупанты поняли, что документ – подделка, то бурята задержали.

В суде он пояснил, что якобы не хотел возвращаться на фронт из-за находящейся в очень тяжелом эмоциональном состоянии жены. По словам обвиняемого, в сентябре 2022 года их старший сын погиб в ДТП, а через два месяца его самого призвали. Жена Зоригто угрожала суицидом, если тот снова уедет в Украину.

В России школьнику дали 6 лет тюрьмы за "попытку теракта"

В стране агрессорцы 17-летнего Егора Балазейкина осудили за попытку поджечь военкомат. По данным следователей, парень в начале 2023 года бросил коктейлем Молотова в дверь военкомата в городе Кировск Ленинградской области. Впрочем, возгорание не произошло. Сначала школьника задержали якобы за хулиганство, а затем переквалифицировали его действия как попытку теракта.

В суде Егор подтвердил факт поджога военкомата, хотя и не согласился с формулировкой обвинения. Подросток открыто заявил, что против так называемой "сво". Парень сказал, что он "виновен в своем безразличии". "В начале войны мне было все равно, а это все равно что поддерживать", – признал школьник. Также он рассказал, что на его позицию повлияла смерть дяди, погибшего на войне в Украине.