Бурятов уже оттащили, они небоеспособны, – Гайдай сказал, кого Россия бросила в Северодонецк

Российские оккупанты бросили основные усилия, чтобы захватить Северодонецк на Луганщине. Однако подразделения бурят уже оттянули от линии фронта.

Об этом 24 канала рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. Среди бурят настолько большие потери, что вражеские подразделения становятся просто небоеспособными.

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"Сейчас у нас есть информация, что, например, подразделения бурят уже оттащили от линии фронта", - рассказал глава ОВА.

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По словам Гайдая, российская сторона бросает только недавно мобилизовавших солдат, мужчин из псевдореспублик на оккупированных территориях Донетчины и Луганщины, вагнеровцев, бурят и удмуртов.

Вагнеровцы – это уже не элита, это просто частная компания. Элита у них – ППК "Лига". Они так же там (в Северодонецке – 24 канала),

– рассказал глава ОВА.

Как отметил Гайдай, также поблизости есть кадыровцы, постоянно снимающие на видео пустые дома, а также то, как они стреляют по кустам или другим пустым местам.

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Российские военные беспощадно обстреливают Луганщину , пытаясь захватить область. Из-за циничных обстрелов врага в Лисичанске погибла женщина.

По данным Генштаба, на Северодонецком направлении российские солдаты оказывали огневое влияние на подразделения украинских войск из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня. Оккупанты обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Северодонецк, Лисичанск, Привилегия, Устиновка, Горное и Екатериновка.

На Донецком направлении враг, кроме применения артиллерии вдоль линии столкновения, нанес ракетный удар в Краматорском районе.

В течение суток 8 июня на Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 7 атак врага . Они уничтожили 3 танка, 2 боевых бронированных машин и 4 единицы автомобильной техники противника. В то же время, подразделения противовоздушной обороны сбили 6 беспилотных летательных аппаратов типа "Орлан-10".

В Минобороны рассказали, что сейчас Северодонецк является самой горячей точкой фронта . Это стратегическая цель россиян, чтобы в дальнейшем совершать штурмовые действия или определенные оцепления уже в Лисичанске. Поэтому россияне бросают в Северодонецк значительную часть своих сил.

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