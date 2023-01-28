Россияне решили насолить Евросоюзу в Африке

Руководство африканской страны Буркина-Фасо решило отказаться от военного сотрудничества с Францией. Несмотря на все усилия Парижа, уже было официальное сообщение об окончании отношений.

Удар по интересам Франции

Франции придется вывести свои войска из этой стратегически важной африканской страны. Кто будет вместо французских войск в Буркина-Фасо?

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Конечно, что частная военная компания "Вагнера". С помощью ее руководителя Евгения Пригожина российские спецслужбы и Владимир Путин устанавливают контроль над еще одной африканской страной.

Они наносят удар по интересам Франции и Европейского Союза в важной стране.

Зачем Кремлю африканская страна

Россияне получают в свое распоряжение контроль над месторождениями для того, чтобы Путин и его окружение могли обогащаться. Еще одна важная задача Кремля – создание проблем для стран, связанных с африканским континентом древними историческими взаимоотношениями.

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Это и есть функция ЧВК "Вагнера". Там, где официальная Федеральная служба безопасности России не хочет светиться, там куда не собираются сейчас посылать российские войска – теперь действуют вагнеровцы. Теперь там действует именно та организация, которая посылала своих наемников в самые сложные для Вооруженных Сил Украины участки фронта.