Микроавтобус под Днепром вылетел в кювет: пассажир погиб, а водитель скрылся

На трассе Днепр-Мелитополь ночью 4 июня произошло ДТП. Водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и вылетел в кювет.
Водитель скрылся с места происшествия. Пассажир микроавтобуса погиб: его тело было заблокировано металлическим каркасом.
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Что известно об аварии
- Дорожно-транспортное происшествие произошло в 03:35 ночи на трассе вблизи села Раевка.
- Спасателей вызвали очевидцы аварии: они увидели внутри микроавтобуса пассажира.
- Он получил травмы, несовместимые с жизнью, а его тело было заблокировано деформированным авто.
- Погибшим оказался 31-летний мужчина.
- К работам привлекли 5 работников ГСЧС и 2 единицы техники.
- Все подробности ДТП на данный момент устанавливают сотрудники патрульной полиции.
Спасатели доставали тело пассажира / Фото ГСЧС