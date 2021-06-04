Микроавтобус под Днепром вылетел в кювет: пассажир погиб, а водитель скрылся

4 июня 2021 , 09:22
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Источник:

ГСЧС

На трассе Днепр-Мелитополь ночью 4 июня произошло ДТП. Водитель микроавтобуса Mercedes не справился с управлением и вылетел в кювет.

Водитель скрылся с места происшествия. Пассажир микроавтобуса погиб: его тело было заблокировано металлическим каркасом.

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Что известно об аварии

  • Дорожно-транспортное происшествие произошло в 03:35 ночи на трассе вблизи села Раевка.
  • Спасателей вызвали очевидцы аварии: они увидели внутри микроавтобуса пассажира.
  • Он получил травмы, несовместимые с жизнью, а его тело было заблокировано деформированным авто.
  • Погибшим оказался 31-летний мужчина.
  • К работам привлекли 5 работников ГСЧС и 2 единицы техники.
  • Все подробности ДТП на данный момент устанавливают сотрудники патрульной полиции.


​Спасатели доставали тело пассажира / Фото ГСЧС

Обратите внимание! На Харьковщине 1 июня произошло ДТП, в котором погибли 3 человека. Среди них была чиновница Госпродпотребслужбы. Водитель выжил, но находится в больнице с множественными травмами. Если в полиции докажут его вину в совершении ДТП, ему грозит уголовная ответственность.
Автор: Вікторія Андрєєва