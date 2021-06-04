Водій втік з місця події. Пасажир мікроавтобуса загинув: його тіло було заблоковано металевим каркасом.
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Що відомо про аварію
- Дорожньо-транспортна пригода трапилась о 03:35 ночі на трасі поблизу села Раївка.
- Рятувальників викликали очевидці аварії: вони побачили в середині мікроавтобуса пасажира.
- Він отримав травми, несумісні з життям, а його тіло було заблоковане деформованим авто.
- Загиблим виявився 31 річний чоловік.
- До робіт залучили 5 працівників ДСНС та 2 одиниці техніки.
- Усі подробиці ДТП наразі встановлюють працівники патрульної поліції.
Рятувальники діставали тіло пасажира / Фото ДСНС