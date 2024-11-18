Планируем отходить от этих болезненных вопросов: Умеров прокомментировал "бусификацию" на улицах городов

Министерство обороны Украины стремится избежать практик, которые вызывают общественное возмущение. В частности мобилизацию планируют сделать "более гуманной".

У министра обороны спросили, удастся ли благодаря цифровизации уменьшить количество фактов "бусификации" на улицах украинских городов. На этот вопрос Рустем Умеров ответил во время брифинга, сообщает 24 Канал.

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Добавит ли цифровизация гуманности мобилизации гуманности

Когда министра спросили о возможности уменьшения случаев так называемой "бусификации" на улицах городов благодаря внедрению цифровых решений.

Все зависит от врага и какие угрозы он несет. Враг сейчас планирует увеличение своего личного состава. Мы держим фронт... Придаем черты человечности нашей мобилизации,

– ответил Умеров.

Он также вспомнил, что в Верховной Раде уже принят закон о мобилизации, введены рекрутинговые центры и цифровые инструменты, которые позволяют гражданам выбирать, где служить в армии.

"Сейчас, для нас, очень важным является приоритет защиты нашей страны, и поэтому, планируем отходить от этих болезненных вопросов для населения... Чтобы решить этот вопрос – у нас есть предложения, которые мы будем обсуждать в Кабмине, чтобы предлагать такую реформу и отойти от этих фантомных вводов", – отметил министр.

Совершенствование мобилизации через цифровые сервисы

Умеров сообщил, что министерство работает над созданием условий для граждан Украины за рубежом, чтобы они могли участвовать в Вооруженных силах.

Его заместитель по цифровому развитию Екатерина Черногоренко добавила, что модуль онлайн-рекрутинга в приложении "Резерв+" демонстрирует, что украинцы готовы сознательно выбирать службу в армии. Она отметила, что мужчины самостоятельно выбирают вакансию, бригаду и подразделение.

Онлайн-рекрутинг будет развиваться и будет как раз человечной, такой сервисной альтернативой принудительной мобилизации. Украина должна очень быстро развиваться в этом направлении,

– отметила она.

Напомним, 24 Канал посетил брифинг Рустема Умерова в Киеве и рассказал об основных достижениях и тенденциях по совершенствованию цифровых сервисов Минобороны.