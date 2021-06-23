Россия хочет показать, что способна оказывать сопротивление НАТО, – Бутусов

Российская информационная операция направлена прежде всего против собственного народа. Государственные СМИ создают картину, которая никоим образом не имеет отношения к реальности, в которой живет весь мир.

В кремлевских медиа – сплошные победы России. Такое мнение в эфире высказал главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов.

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По его словам, почти ежедневно Россия создает информационные поводы, якобы она как-то противостоит Организации Североатлантического договора. Якобы она перехватывает самолеты НАТО, проводит маневры, которые пугают генералов НАТО.

Они хотят показать, что Россия способна оказать сопротивление НАТО,

– отметил Бутусов.

Он отметил, что до сих пор в российских СМИ – тысячи новостей, как российский самолет пролетел над американским эсминцем, вывел из строя его электронику и тому подобное.

"Русские придумали историю, как якобы там они останавливают британский эсминец и так создают вид, что НАТО боится их", – сказал журналист.

Бутусов: Россия боится маневров Украины с НАТО

Россия, по мнению Бутусова, боится любых маневров Украины вместе с НАТО. Государство постоянно отрабатывает противодействие, так как опасается, что со временем такие маневры могут привести к освобождению территорий, которые Россия незаконно оккупировала.

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