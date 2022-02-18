Бутусов и Шуфрич устроили жесткую драку в эфире шоу Шустера: видео с эфира

Журналист Юрий Бутусов и пророссийский нардеп Нестор Шуфрич устроили драку в эфире "Свободы слова Савика Шустера" После конфликта они не покинули студию, а продолжили участие в программе.

Конфликт между главным редактором "Цензор. НЕТ" и нардепом от "Оппозиционной платформы – За жизнь" назревал на протяжении всей программы. Как раз перед дракой обсуждали НАТО, и Бутусов отмечал, что нельзя позволять высказываться в такое время пророссийским пропагандистам.

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Бутусов первым ударил Шуфрича

Это просто неуважение к тем людям, которые сидят в окопах, я вас прошу не давать слово таким негодяям, они недостойны быть здесь,

– сказал Бутусов.

Следующую ремарку Шуфрич уже не закончил. Бутусов сначала посоветовал политику "закрыть рот, потому что ему никто не давал слова", однако тот не послушал. Журналист отреагировал резко – ударив Шуфрича по лицу.

Гости разнимали участников драки

Нардепа и медийщика, которые оба оказались на земле, разнимали уже гости студии. Больше всего присоединились Арсений Яценюк и Александр Данилюк, а также Андрей Билецкий. Остальные призывали участников драки остановиться. Гости, очевидно, были на стороне редактора "Цензор.НЕТ", они просили его прекратить, чтобы Шуфрич ушел прочь. Звучали комментарии и от зрителей в студии.

Смотрите видео драки:

Шуфрич ненадолго покинул студию

После того, как Бутусова и Шуфрича все же растащили, нардеп от ОПЗЖ покинул студию, однако ненадолго. В это время Савик Шустер решал, продолжать ли ему вообще программу. Разговор все-таки продолжили. Однако на этом эпопея не закончилась – Шуфрич вернулся в студию: переодетый и с какой-то папкой.

Нардеп, обняв ведущего, заверил, что этот случай, мол, показательный, потому что его "ударили со спины и царапали, как девочка".

Сразу после возвращения Шуфрича снова чуть не дошло до стычки. Так как политик, возвращаясь на место, сказал Бутусову "Бить научись". Журналист сразу сорвался на ноги, однако доказывать неправоту Шуфрича ему не дали Шустер и гости.

Ось Так выглядели Бутусов и Шуфрич после драки / Скриншоты

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