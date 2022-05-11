Бутылка воды и туалет раз в сутки: что оккупанты делают с теми, кто не прошел "фильтрацию"
Источник:Петр Андрющенко
В Мариупольском горсовете рассказали, что российские оккупанты делают с украинцами, которые не прошли преступную "фильтрацию". Людей, которые не "удовлетворили" боевиков, держат в нечеловеческих условиях в колониях минимум 36 дней.
По словам советника городского главы Мариуполя Петра Анрющенко, тех, кто не прошел российскую "фильтрацию", свозят в точки на территории оккупированной Донецкой области. Люди сидят в ужасных условиях не менее 36 дней за самые мелкие вещи, которые могут не понравиться оккупантам.
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Андрющенко рассказал, что "неблагонадежных" для россиян мариупольцев доставляют в 2 точки на территории квазиреспублики "ДНР".
Все, кто не прошел фильтрацию и кто признан "неблагонадежным" в фильтрационных лагерях под Мариуполем, доставляют в помещение бывшей исправительной колонии № 52 в с. Еленовка Донецкой области (оккупированная территория с 2014 года) или в известную тюрьму "Изоляция" в Донецке. Колония в Еленовке для тех, кто не проходит действующую службу в рядах ВСУ, НГУ и других правоохранительных органах,
– сообщил заместитель городского главы.
По его словам, в этих колониях держат близких и родных украинских военных, бывших работников полиции и других правоохранительных органов, журналистов, активистов и подозрительных для оккупантов людей. Андрющенко добавил, что загреметь в фильтрационный лагерь можно даже за патриотические татуировки.
Люди, попавшие в фильтрационные лагеря, находятся там как минимум 36 суток.
Кстати, именно 36 суток отведено оккупантами на процедуру фильтрации, поэтому это "официально" не заключение, а фильтрация,
– рассказал Андрющенко.
"Фильтрационные лагеря" для украинцев переполнены – в каждой из тюрем, которые рассчитаны примерно на 850 человек, сейчас содержится примерно 3 тысячи украинцев. По словам Андрющенко, подавляющее большинство тех, кто попал на фильтрацию – жители Мариуполя или Мариупольского района.
По площади тюрьма в Еленовке – более 14 тысяч квадратных метров, 7 из которых – жилая зона.
Помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь. Вынуждены стоять и сидеть на корточках. В день выдают баклажку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в сутки. Прогулок на открытом воздухе не предусмотрено,
– заявил Андрющенко.
Во время пребывания в "фильтрационных лагерях" украинцев постоянно допрашивают, пытают и угрожают смертью. Особенно страдают те, кто не хочет повиноваться врагу – оккупанты угрожают казнями и принуждают к сотрудничеству.
Если человеку повезло, сообщает советник мэра Мариуполя, через 36 суток его выпустят, предварительно заставив подписать неизвестные бумаги. Андрющенко предполагает, что документы касаются "сотрудничества" с оккупантами.
Также Андрющенко сообщил, что после допросов массово исчезают люди. По слухам, "неблагонадежных" перевозят в более жестокое место – предположительно, в донецкую "Изоляцию".
Можно утверждать, что это фактически настоящий концентрационный лагерь 21 века, созданный Россией в центре Европы,
– подытожил ужас фильтрации заместитель мэра.
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