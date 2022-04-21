Быдло-россияне в Болгарии притворились украинцами и претендовали на гуманитарную помощь

В Болгарии быдло-россияне дерзко прикинулись украинцами. Они поселились в гостиницу, как беженцы, и пытались получить гуманитарную помощь. Однако их разоблачили и сдали правоохранителям.

Инцидент произошел в болгарском городе Варна. Две семьи россиян въехали в отель Dahlia Garden.

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В разговоре с соседями одним сообщили, что из Запорожья, другим из Николаева, а третьим – из Кировограда. А уже вечером в их номере начались крики, нецензурная лексика и драка.

Поэтому работникам гостиницы пришлось вызвать полицию. Зато россияне закрылись в номере и хотели убежать. Позже оказалось, что они претендовали на гуманитарную помощь для украинцев.

Их вежливо послали из гостиницы "за кораблем". Свиньи оставили по себе в номере беспорядок – были вырваны из стены все торшеры с лампами, вырваны все розетки. На полу разбросанными валялись пустые бутылки из-под алкоголя,

– говорится в сообщении.

После выдворения из гостиницы их задержали.

Смотрите видео с быдло-россиянами, которые притворялись украинцами:



К слову, россиянам давно стыдно признаваться, что они родом из страны-агрессора, поэтому за границей притворяются украинцами. Об очередном курьезном инциденте с россиянами в Европе рассказала ведущая 24 канала.