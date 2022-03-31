О курьезном инциденте с россиянами за границей рассказала ведущая 24 канала Екатерина Соляр.

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По ее словам, одной паре из РФ посчастливилось взять какие-то путевки за границу еще до войны, которую Россия начала против Украины. И вот они теперь советуют другим россиянам не признаваться, откуда они.

Говорят, если вы сюда приедете, то купите футболку с украинским флагом, и это будет вам как оберег. Это стоит сделать, чтобы не получить по лицу",

– объяснила ведущая.

Также в видео россияне советуют отрицать действия Владимира Путина и открыто говорить, что они против войны в Украине.

Россияне за границей притворяются украинцами: смотрите видео

"Это гениально. За границей им стыдно признавать, что они русские, а, когда они вернутся в себе в Россию, то еще и "отгребут" там тюремный срок за то, что они делают, – добавил ведущий Артем Овдиенко..

Екатерина Соляр пошутила, что они уже, наверное, сожгли свои паспорта и возвращаться никуда не планируют.

"Еще немного – и они выучат украинский язык, чтобы никто не догадался, что они из России. Такая вот ласковая украинизация в действии получается", – подытожила ведущая.

К слову, 29 марта в Стамбуле стартовали переговоры украинской и российской делегаций, но там не обошлось без курьезов. Так, глава украинской делегации нардеп Давид Арахамия успел потроллить главу российской делегации Владимира Мединского.

Так, помощник Путина перепутал дезинфекционное средство с водкой. Поэтому Арахамии пришлось объяснять Мединскому, что это – антисептик.

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