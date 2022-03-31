Про курйозний інцидент з росіянами за кордоном розповіла ведуча 24 каналу Катерина Соляр.

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За її словами, одній парі з РФ пощастило взяти якісь путівки за кордон ще до війни, яку Росія почала проти України. І от вони тепер радять іншим росіянам приховувати своє громадянство.

Кажуть, якщо ви сюди приїдете, то купіть футболку з українським прапором, і це буде вам як оберіг. Це варто зробити, щоб "не отримати по обличчю",

– пояснила ведуча.

Також у відео росіяни радять заперечувати дії Володимира Путіна та відкрито говорити, що вони проти війни в Україні.

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"Це геніально. За кордоном їм соромно визнавати, що вони росіяни, а, як повернуться до себе в Росію, то ще й "відгребуть" там тюремний строк за те, що вони роблять", – додав ведучий Артем Овдієнко.

Катерина Соляр пожартувала, що вони вже, напевно, спалили свої паспорти і повертатися нікуди не планують.

"Ще трохи, і вони вивчать українську мову, щоб ніхто не здогадався, що вони з Расєї. Така от лагідна українізація в дії виходить", – підсумувала ведуча.

До слова, 29 березня у Стамбулі стартували перемовини української та російської делегацій, але там не обійшлося без курйозів. Так, очільник української делегації нардеп Давид Арахамія встиг потролити голову російської делегації Володимира Мединського.

Помічник Путіна переплутав дезінфекційний засіб із горілкою. Тому Арахамії довелося пояснювати Мединському, що це – антисептик.

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