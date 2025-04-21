В Испании взбешенный 500-килограммовый бык атаковал людей, есть пострадавшие: очевидцы показали видео
- В Испании 500-килограммовый бык по кличке Инфинито сломал ограждение и покалечил зрителей.
- Мэр заверил, что ограждение было установлено правильно.
В Испании 500-килограммовый бык по кличке Инфинито сломал ограждение и покалечил зрителей. Известно об одном пострадавшем под его копытами.
Еще несколько зрителей пострадали из-за начавшейся давки и паники,, и получили переломы. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на 20minutos.
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Бык напал на людей в Испании
Инцидент произошел еще в субботу, 19 апреля, в городке Аркос-де-ла-Фронтера.
В сети показали кадры, как быка выпустили из клетки и он в бешенстве прорвал защитное ограждение, за которым стояли люди.
В Испании бык напал на людей: смотрите видео
Мэр города Мигель Родригес заявил, что забор "установили правильно".
"У нас есть техпаспорта, которые гарантируют, что это действительно соответствовало стандартам. Предварительное обследование было проведено", – сказал он.
Бык напал на людей в испанском городе: смотрите на видео
Родригес поспешил заявить, что ограждение после инцидента укрепили. Он также добавил, что пострадавшие находятся в стабильном состоянии.