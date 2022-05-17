Попрощаться с первым президентом глава государства пришел вместе с супругой Еленой Зеленской. Затем политик написал сообщение в своем телеграме.
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Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом. Вечная память,
– отметил Зеленский.
Зеленские прибыли на прощание с Кравчуком: видео
Премьер-министр Денис Шмыгаль также пришел почтить память Леонида Макаровича. Политик отметил, что Кравчук закладывал фундамент украинской государственности в 1991 году, а дальше всю жизнь помогал его укреплять.
"Всех нас с ним объединяло желание жить в независимой и суверенной Украине. И мы обязательно защитим это наше право. Покойтесь с миром, Леонид Макарович", – написал глава правительства.
Шмыгаль попрощался с первым президентом Украины / Фото с телеграммы премьера
Как прошло прощание с Кравчуком
Церемония прошла утром в Украинском доме в Киеве. Гроб с первым президентом заносили военные. В это время звучала "Мелодия ля-минор" украинского композитора Мирослава Скорика.
Почтить память Кравчука пришло много людей. Среди них были президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также мэр Киева Виталий Кличко, министр обороны Алексей Резников и другие.
Что известно о смерти первого президента Украины
- В июне 2021 года Кравчук перенес операцию на сердце. Долгое время лежал в реанимации под аппаратом искусственной вентиляции легких.
- В сентябре политик улетел на реабилитацию в Германию.
- 10 января Кравчуку исполнилось 88 лет. С праздником его поздравил Владимир Зеленский. Президент пожелал имениннику скорейшего выздоровления.
- Когда стало известно об угрозе полномасштабной войны, Леонид Макарович заявил, что никто и никогда не покорит свободолюбивый украинский народ. Он отметил, что "хочет вскочить с больничной койки и грудью закрыть родную землю".
- 10 мая СМИ заявили, что первый президент умер. Впоследствии эту информацию подтвердила Верховная Рада.