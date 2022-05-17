Попрощаться с первым президентом глава государства пришел вместе с супругой Еленой Зеленской. Затем политик написал сообщение в своем телеграме.

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Леонид Макарович был тем человеком, к которому можно было обратиться за мудрым советом. Вечная память,

– отметил Зеленский.

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Премьер-министр Денис Шмыгаль также пришел почтить память Леонида Макаровича. Политик отметил, что Кравчук закладывал фундамент украинской государственности в 1991 году, а дальше всю жизнь помогал его укреплять.

"Всех нас с ним объединяло желание жить в независимой и суверенной Украине. И мы обязательно защитим это наше право. Покойтесь с миром, Леонид Макарович", – написал глава правительства.

Шмыгаль попрощался с первым президентом Украины / Фото с телеграммы премьера

Как прошло прощание с Кравчуком

Церемония прошла утром в Украинском доме в Киеве. Гроб с первым президентом заносили военные. В это время звучала "Мелодия ля-минор" украинского композитора Мирослава Скорика.

Почтить память Кравчука пришло много людей. Среди них были президенты Леонид Кучма, Виктор Ющенко и Петр Порошенко, а также мэр Киева Виталий Кличко, министр обороны Алексей Резников и другие.

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