Попрощатися з першим президентом глава держави прийшов разом із дружиною Оленою Зеленською. Опісля політик написав допис у своєму телеграмі.
До теми У Києві попрощалися з Леонідом Кравчуком: фото та відео церемонії похорону
Леонід Макарович був тією людиною, до якої можна було звернутися за мудрою порадою. Вічна пам'ять,
– зазначив Зеленський.
Зеленські прибули на прощання з Кравчуком: відео
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль також прийшов вшанувати пам'ять Леоніда Макаровича. Політик зазначив, що Кравчук закладав фундамент української державності у 1991 році, а далі все життя допомагав його зміцнювати.
"Усіх нас із ним об'єднувало бажання жити в незалежній і суверенній Україні. І ми обов'язково захистимо це наше право. Спочивайте з миром, Леоніде Макаровичу", – написав глава уряду.
Шмигаль попрощався з першим президентом України / Фото з телеграму прем'єра
Як минуло прощання з Кравчуком
Церемонія відбулася зранку 17 травня в Українському домі у Києві. Труну з першим президентом заносили військові. У цей час лунала "Мелодія ля-мінор" українського композитора Мирослава Скорика.
Вшанувати пам'ять Кравчука прийшли багато людей. Серед них були попередні президенти Леонід Кучма, Віктор Ющенко та Петро Порошенко, а також мер Києва Віталій Кличко, міністр оборони Олексій Резніков та інші.
Що відомо про смерть першого президента України
- У червні 2021 року Кравчук переніс операцію на серці. Тривалий час він лежав у реанімації під апаратом штучної вентиляції легень.
- У вересні політик полетів на реабілітацію до Німеччини.
- 10 січня Кравчуку виповнилося 88 років. Зі святом його привітав Володимир Зеленський. Президент побажав імениннику швидкого одужання.
- Коли ж стало відомо про загрозу повномасштабної війни, Леонід Макарович заявив, що ніхто й ніколи не підкорить волелюбний український народ. Він зазначив, що "хоче схопитися з лікарняного ліжка та грудьми закрити рідну землю".
- 10 травня ЗМІ заявили, що перший президент помер. Згодом цю інформацію підтвердила Верховна Рада.