Был обстрел жилых кварталов из "Града" в Николаеве: есть раненый, – Ким
Глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в Николаеве был обстрел из "Града" и установок "Смерч". В частности оккупанты били по жилым кварталам.
Соответствующую информацию Виталий Ким рассказал вечером 11 марта в эфире канала "Рада". Оккупанты продолжают бить по мирным людям на 16 день войны, которую Россия начала против Украины.
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В Николаеве оккупанты обстреляли жилые кварталы
Только что (речь идет ориентировочно о 22:14 11 марта – 24 канал) у нас был обстрел из "Смерчей" и "Градов" жилых районов. Беспорядочно, без всякой логики. Слава Богу, без жертв,
– заявил Ким.
Добавил, что один мужчина получил ранение. Виталий Ким пояснил, что создается впечатление будто бы враг совсем не целился – просто выстрелил в сторону города. Более того, глава области пояснил:
- было ориентировочно два залпа;
- зданий повредили около десятка;
- стратегических объектов, в которые могли попасть оккупанты – не было.
То есть ударили по району, где школа, интернат, котельная и нет рядом никаких объектов военной или критической инфраструктуры.
На месте было два пожара, но там работали спасатели, которые восстановили свет и работали над восстановлением тепла и газа.
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