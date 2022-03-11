Відповідну інформацію Віталій Кім розповів ввечері 11 березня у ефірі каналу "Рада". Окупанти продовжують гатити по мирних людях на 16 день війни, яку Росія почала проти України.

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У Миколаєві окупанти обстріляли житлові квартали

Тільки що (мовиться орієнтовно про 22:14 11 березня – 24 канал) у нас був обстріл зі "Смерчів" та "Градів" житлових районів. Безладно, без будь-якої логіки. Слава Богу, без жертв,

– заявив Кім.

Додав, що один чоловік отримав поранення. Віталій Кім пояснив, що складається враження нібито ворог зовсім не цілився – просто вистрілив у сторону міста. Ба більше, очільник області пояснив:

було орієнтовно два залпи;

будівель пошкодили біля десятка;

стратегічних об'єкті, у які могли поцілити окупанти – не було.

Тобто вгатили у район, де школа, інтернат, котельня й немає поруч жодних об'єктів військової чи критичної інфраструктури.

На місці було дві пожежі, але на працювали рятувальники, які відновили світло та працювали над відновленням тепла та газу.

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