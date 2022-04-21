Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие, – Зеленский обратился к украинцам

Владимир Зеленский вечером 21 апреля традиционно обратился к украинцам. Президент заявил, что этот день в сфере внешней политики был очень содержательным для Украины.

Зеленский рассказал, что в Киев прибыли премьер-министр Испании Педро Санчес и премьер-министр Дании Метте Фредериксен. Эти государства последовательно поддерживают Украину, а присутствие их лидеров в украинской столице побуждает других политиков думать об аналогичных визитах и новых жестах поддержки.

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Зеленский подчеркнул, что призвал Данию, Испанию и другие европейские демократии:

усилить санкции за эту войну;

ввести нефтяное эмбарго;

отсоединить всю банковскую систему России от глобальной денежной системы;

помочь Украине привлечь к ответственности виновных в военных преступлениях.

Дания согласилась помочь восстанавливать Николаев

Украинский лидер подчеркнул, что глава правительства Дании заявила: ее страна готова поддержать программу послевоенного восстановления Украины. Речь идет об восстановлении и развитии Николаева, а также – судостроительной отрасли Украины.

Обращение 21 апреля

Зеленский 21 апреля обратился к парламенту Португалии. Это уже 26-е обращение к парламентам государств – партнеров Украины с 24 февраля.

Президент отметил, что каждое из таких выступлений придает Украине реальную поддержку.

Приближает решение о предоставлении Украине помощи, в том числе и оборонной. А главное – каждое из этих обращений позволяет установить прямую эмоциональную связь между тем, что переживаем мы в Украине, и что испытывает политический класс в государствах-партнерах,

– заметил Зеленский.

Поддержка от США

Зеленский прокомментировал новый пакет поддержки для Украины. Джо Байден объявил о нем 21 апреля. Украинский лидер отметил, что речь идет об очень мощных оборонительных инструментах для наших военных. В частности:

артиллерию;

снаряды;

беспилотники.

Мариуполь продолжает сопротивляться

Зеленский отметил, что на Юге и Востоке Украины оккупанты накапливают силы. В частности, сгоняют новые батальонные тактические группы, а также даже пытаются приступить к так называемой "мобилизации" на временно оккупированных территориях Украины.

В то же время, ни один из этих шагов не поможет России в войне. Российские захватчики могут только оттягивать неизбежное. А именно – время, когда им придется уйти с украинских территорий. В частности, из Мариуполя.

Президент подчеркнул, что, несмотря на все что говорят оккупанты, Мариуполь продолжает сопротивляться России.

Никакие "ХНР" не пройдут

Зеленский призвал жителей Херсонской и Запорожской областей очень внимательно следить за тем, какую информацию о себе они предоставляют захватчикам. Если россияне просят заполнить какие-то анкеты или оставить паспортные данные, ни о каком желании помочь здесь не идет.

На самом деле россияне это делают, чтобы сфальсифицировать так называемый "референдум", если Москва даст команду реально устроить такое представление.

"Хочу сразу сказать – никакие "ХНР" не пройдут. Если кому-то хочется еще новой аннексии, это может привести разве что к новым мощным санкционным ударам по России", — подчеркнул Зеленский.

"Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие"

Зеленский сообщил, что, к сожалению, Россия отвергла предложение установить Пасхальное перемирие. Украинский лидер подчеркнул: это очень хорошо демонстрирует, как на самом деле руководители этого государства относятся в целом к ​​христианской вере и, в частности, к одному из наиболее радостных и важных праздников.

В то же время, Украина сохраняет надежду на победу жизни над смертью.

"Завтра для христиан восточного обряда – страстная пятница. Самый скорбный день года. День, когда все что можно делать в жизни, будет весить меньше, чем молитва. Кроме одного... Кроме защиты Родины. Кроме защиты товарищей в бою", – заметил президент.

Он добавил, что 21 апреля отметил наградами 202 защитников Украины. Из них – 194 военнослужащих ВСУ и 8 военнослужащих Госспецсвязи.

Ночное обращение Зеленского за 21 апреля: смотрите видео