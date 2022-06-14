Был отчаянным и боролся за Украину: что известно о погибшем активисте Романе Ратушном

В войне России против Украины погиб известный киевский активист Роман Ратушный. Случилось это 9 июня на Изюмском направлении. Его тело удалось забрать на подконтрольную территорию только в ночь на 13 июня.

Как точно написал активист Сергей Стерненко , вся страна потеряла не просто героя, а гражданина, который мог и менял всю страну к лучшему.

Важно На войне погиб известный активист Роман Ратушный

Активист, патриот, герой

Роман Ратушный родился 5 июля 1997 в Киеве. Он был сыном:

писательницы, журналистки Светланы Поваляевой ,

, журналиста, активиста движения "Сохрани старый Киев" Тараса Ратушного .

У самого Романа также была активная гражданская позиция. Он известен борьбой за сохранение Протасового Яра в Киеве. Мужчина активно участвовал в Евромайдане, вместе с другими студентами пострадал от атаки "Беркута" в ночь на 30 ноября 2013 года.

В 2018 году Ратушный возглавил инициативу "Защитим Протасов Яр", а в 2019 году - одноименную общественную организацию, нацеленную на сохранение зеленой зоны в Протасовом Яру в центре Киева и недопущение застройки.

Роману неоднократно угрожали физической расправой. Активист был вынужден скрываться. В конце концов, намерения застройщика построить на склоне три 40-этажки были сорваны. В марте 2021 года Роман был неправомерно арестован после акции протеста под Офисом Президента, когда сторонники Сергея Стерненко жгли файеры, разбили стекло в дверях и обписали стены.

Роман Ратушный был настоящим гражданином и борцом . Несмотря на молодой возраст, он сделал очень многое для родного города и общины, положил свою жизнь за свободу страны и за каждого из нас.

Боевой путь

После полномасштабного вторжения орды Ратушный добровольцем стал в ряды Сил обороны Украины, создал подразделение "Протасового Яра". Он сначала защищал Киев, впоследствии действовал в Сумской области, участвовал в деоккупации населенных пунктов области.



Роман с побратимом / Фото из твиттера Романа Ратушного

А с начала апреля Ратушный воевал в Харьковской области, в частности в Изюмском районе, в разведывательном взводе 2-го мотопехотного батальона 93-й отдельной механизированной бригады ВСУ "Холодный Яр".

Известно, что активист за украинский защитник погиб 9 июня в Изюмском направлении в Харьковской области. Отец Романа Тарас Ратушный рассказал, что доклад об обстоятельствах противоречив.

Я сейчас не могу ни говорить, ни писать… Когда Рома не вернулся с боевого выхода, я не верил в его гибель. Доклад об обстоятельствах противоречивый, шпилька на карте – во вражеском тылу, на месте боя – засада. Пробиться к нему не могли, между тем документы сына развевались во вражеских пабликах,

– сказал отец украинского героя.

Он также поблагодарил всех, кто слышал о месте, где погиб Роман, но все понимал и держал режим тишины, а также решительно останавливал тех, кто не понимал.

"Все вы действительно совершили чудо. Этим чудом наши забрали Рому и теперь он возвращается в Киев", - подытожил Тарас Ратушный.

Карта для помощи (мать): 4149 6090 1265 5017 (Поваляева Светлана Вадимовна).

Воспоминания о Романе

Активист Сергей Стерненко констатировал, что война уносит лучших из нас.

Рома Ратушный, друг, нам очень тебя не будет хватать. Не будет хватать Украине. Те ублюдки, которые тебя убили, будут пылать в аду. Все. И лучшим памятником станет наша дальнейшая борьба. Борьба за Украину, при защите которой ты погиб,

– написал Стерненко.

Он пообещал отомстить и сделать все, чтобы Роману на небе не было стыдно за нас.



Сергей Стерненко с Романом Ратушным / Фото с телеграмму Стерненко

"Ромчик был лучшим из нас, отчаянным, который всегда был первым в любом бою и никогда не проявлял страха. Так случилось, что в его последнем бою он был в разведдозоре в составе боевой группы и погиб во время выполнения боевого задания", – говорится в сообщении на фейсбук-странице "Защитим Протасов Яр".

Собратья Романа из общественной организации SaveProtas заявили, что будут продолжать его дело.

Именно Роман Ратушный автор хорошо известного тезиса, который просил помнить и распространять: "Чем больше россиян мы убьем сейчас, тем меньше россиян придется убивать нашим детям".

Редакция 24 канала выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего героя. Помним и будем достойны его жертвы.

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