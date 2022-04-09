Был уверен, что Чернигов не возьмут, – Чаус
9 апреля 2022 , 20:30Читати новину українською
Источник:"Суспільне Чернігів"
Вячеслав Чаус рассказал, что россияне боялись. Поэтому глава ОВА был уверен, что они не возьмут Чернигов.
Россияне боялись неизвестной местности и агрессивного сопротивления украинцев.
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Хотя Чаус признался, что не чувствовал, что россияне будут отступать. Однако в победе был уверен.
Я был уверен, что они не возьмут Чернигов, не возьмут Нежин, Прилуки,
– сказал глава ОВА.
Он вспомнил, что оккупанты заходили в общины. Тогда местные вышли с флагами и показали, что им здесь не рады.
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