Была атака на наши ВСУ на границе со стороны России, но снаряды залетели в Беларусь, – Данилов

Российские оккупанты 11 марта совершили атаку в сторону Вооруженных Сил Украины, но их снаряды случайно залетели в Беларусь.

Как сказал секретарь СНБО Алексей Данилов, именно самолеты России совершили такие действия, передает 24 канал.

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Данилов отметил, что украинские власти держат ситуацию под контролем, понимая, что эта ситуация для нас опасна.

Но мы к этому (присоединение белорусских войск к русской армии – 24 канал) будем готовы. И белорусам лучше оставаться дома, чем отправляться в грузах 200, как это сейчас делает большое количество российских солдат.

– констатировал секретарь СНБО.

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11 марта российские самолеты вылетели из Дубровицы (Беларусь), зашли на территорию Украины и развернулись над населенными пунктами Городичи и Тумени. А дальше – нанесли огневое поражение по белорусскому селу Копани.

Россияне также обстреливали пункты Бухлычи и Верхний Теребеж, расположенные на территории Беларуси. Однако впоследствии в Минобороны Беларуси заявили, что их никто не обстреливал.

В то же время, по предварительным данным, белорусские войска могут привлечь к вторжению в Украину уже 11 марта в 21:00.

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