Была целью нападения: в Афганистане в результате взрыва погибла журналистка

В столице Афганистана Кабуле взорвали микроавтобус с телеведущей Ariana News Миной Хайри. В результате взрыва погибла 23-летняя журналистка.

Глава комитета по защите представителей СМИ в Афганистане Абдул Муид Хашими заявил, что, по предварительной информации, именно Мина Хайри была целью нападения.

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В результате взрыва погибла журналистка

Телеведущая погибла в результате взрыва бомбы в микроавтобусе. Умерли еще четыре человека, в том числе ее мать. Тяжелые ранения получила сестра журналистки и еще шесть мирных жителей.

Директор телеканала Ariana News Шариф Хассаньяр подчеркнул, что нападение не остановит афганские СМИ. Этот инцидент стал последним в серии атак на журналистов в стране.

С марта прошлого года в Афганистане убили 11 журналистов и работников СМИ. Организация "Репортеры без границ" официально обратилась к МУС в Гааге с просьбой расследовать убийства как возможные военные преступления.

RSF заявила: "Есть все основания полагать, что вооруженные группировки, особенно талибы или филиалы "Талибана", несут ответственность за эту волну убийств"