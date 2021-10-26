Была дипломатия классическая – стала энергетическая, – Щерба перешел из МИД в "Нафтогаз"

Александр Щерба, который работал чрезвычайным и полномочным послом Украины в Австрии, сменил место работы. Теперь он будет занимать должность в "Нафтогазе".

Дипломат сообщил, что 25 октября попрощался с МИД, порог которого перешагнул когда-то 24-летним парнем. Поблагодарил также всех, с кем работал 26 лет, в частности Дмитрия Кулебу, который "отпустил без обид."

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Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде НАК "Нафтогаз". Была дипломатия классическая – стала энергетическая дипломатия. Впереди – жизнь по маршруту Киев – Брюссель – Вашингтон – Вена. С ударением на Брюсселе,

– отметил Александр Щерба.

Один из лучших дипломатов

Юрий Витренко подчеркнул, что перед "Нафтогазом" стоят сложные геополитические вызовы в Вашингтоне, Брюсселе и других столицах, поэтому нужно усиление.

Один из лучших украинских дипломатов согласился помочь национальной компании на международной арене,

– добавил он в фейсбуке.

Текст публикации Александра Щербы:

Президент Владимир Зеленский уволил Александра Щербу с должности посла Украины в Австрии. Соответствующий указ глава государства подписал 28 апреля 2021 года.

Попрощался сегодня с Министерством, порог которого перешагнул когда-то давно 24-летним парнем.

Благодарен всем, с кем меня связала судьба за эти 26 лет. В том числе министру Дмитрию Кулебе, который отпустил без обид.

Принял приглашение Юрия Витренко присоединиться к команде НАК "Нафтогаз".

Была дипломатия классическая – стала энергетическая дипломатия. Спасибо за доверие!

Впереди – жизнь по маршруту Киев – Брюссель – Вашингтон – Вена. С ударением на Брюсселе.

С волнением и верой захожу в новую дверь. Бог пишет сценарий, от поворотов которого иногда захватывает дух. Хочется одного: быть достойным, не подвести Сценариста.