Еще громче, чем на Пасху: в 24 ОМБр рассказали, каким было "перемирие" на фронте

Несмотря на так называемое "перемирие", которое Кремль объявил на 9 мая, бои на фронте не прекращались. Военные фиксировали активные штурмы.

Пресофицер 24-й ОМБр Иван Петричак в эфире 24 Канала рассказал, что предыдущее "перемирие" от Владимира Путина тоже сопровождалось боями – были штурмы, работала артиллерия, но тогда было значительно спокойнее, чем сейчас. На этот раз "перемирие" ничем не отличалось от обычного дня на фронте.

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Он добавил, что были серьезные бои, работала артиллерия и FPV-дроны – полномасштабные боевые действия продолжались на всей линии.



Возможно, немного тише было в некоторых прифронтовых селах и городках, а в целом враг не останавливался – пытался прорваться вперед, но нес потери. Мы сдерживали его. Если враг идет – мы его останавливаем. И никакое "перемирие" на это не влияет,

– сказал Петричак.



Он отметил, что перед объявленным перемирием обычно усиливаются обстрелы – враг создает резкий контраст, чтобы потом показалось, что стало спокойнее. Но вскоре ситуация снова обостряется.



Россияне уничтожают прифронтовые территории.

Торецк и Часов Яр – почти стерты с лица земли. Противник сбрасывает авиабомбы, запускает дроны с оптоволоконным управлением, чтобы проникать глубже на территорию Украины.

Часов Яр разрушен полностью. С дрона видно, что там не осталось ни одного целого дома – все уничтожено до фундамента,

– отметил Петричак.

Даже в таких условиях 24-я механизированная бригада уже почти год держит оборону под постоянным давлением врага. Несмотря на все, бригада не только держится – она развивается. Увеличивается количество экипажей дронов, появляются наземные роботизированные машины. Это позволяет наносить серьезные потери противнику.



"Враг тоже ищет способы действовать эффективнее. Не только мы стараемся быть незаметными и избегать потерь – он также это делает. И недооценивать его не стоит: он умеет считать. Стоимость мотоцикла – копейки по сравнению с танком или БМП, которые горят постоянно. Поэтому россияне часто высылают штурмовые группы на мотоциклах и квадроциклах. Так они быстрее и маневреннее подходят к линии соприкосновения", – сказал Петричак.

Такие атаки случаются регулярно, хоть и не каждый день. В основном россияне идут пешком. Зимой или осенью, когда были туманы, дожди или снег, и дроны не могли их видеть издалека, они часто использовали бронетехнику.



Помним, как более 20 единиц техники пытались прорваться – и были уничтожены. Сейчас таких штурмов меньше. Враг понял, что техника не выдерживает – ее надо постоянно обновлять. Поэтому сейчас больше атакуют пешком. Например, из района Бахмута переходят каналами и пробуют снова наступать,

– объяснил Петричак.

Потери у россиян огромные, и они это чувствуют. Поэтому техники меньше, и ее используют осторожнее.