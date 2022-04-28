Была надежда, что малышку найдут живой: родные рассказали о погибшей в Одессе семье Глодан

В Одессе 27 апреля простились с Валерией Глодан, ее мамой и 3-месячной дочерью Кирой, погибшими от удара российской ракеты. Родные и друзья поделились воспоминаниями о семье.

Анастасия Глодан, тетя Киры и сестра мужа Юрия, рассказала, что живет рядом, поэтому видела ракету и пожар.

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Надеялись, что ребенка найдут живым

Анастасия вспоминает, что потом позвонил брат и сказал, что ракета попала в наш ЖК. Юрий сам начал пробираться через обломки и искать тела родных, сам их доставал.

Была очень большая надежда на то, что найдут малышку, но нет. К сожалению, очень мало она пробыла на Земле, и почти ничего она не увидела, но я уверена, все 3 месяца она прожила в любви и заботе,

– добавила женщина.

Валерия была светлой и заботливой

Лариса Гладчено познакомилась с семьей более 5 лет назад. Она отметила, что Валерия была светлой, открытой, она нежная, заботливая мать.

"У меня до сих пор перед глазами стоят фотографии, видео, которые Юрочка показывал, как Кирочка первые слова говорит", – вспомнила Лариса.

Она добавила, тяжело, когда в других городах гибнут люди, но когда это коснулось твоих родных или близких, это просто невыносимо.

Что известно о гибели семьи

23 апреля российская ракета попала в жилой дом в Киевском районе Одессы.

К сожалению, погибла целая семья: Валерия Глодан, ее дочь Кира и мать Людмила Явкина.

Муж Валерии Юрий перед этим вышел в магазин.

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