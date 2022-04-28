Анастасія Глодан, тітка Кіри та сестра чоловіка Юрія, розповіла, що живе поруч, тож бачила ракету та пожежу.

До теми Мій світ знищила російська ракета, – чоловік, який втратив дружину і 3-місячну донечку в Одесі

Сподівались, що дитину знайдуть живою

Анастасія пригадує, що потім подзвонив брат й сказав, ракета влучила в їхній ЖК. Юрій сам почав пробиратись через уламки і шукати тіла рідних, сам їх діставав.

Була дуже велика надія на те, що знайдуть маленьку, але ні. На жаль, дуже мало вона пробула на землі, і майже нічого вона не побачила, але я впевнена, усі 3 місяці вона прожила в любові та турботі,

– додала жінка.

Валерія була світлою та турботливою

Лариса Гладчено познайомилися із родиною понад 5 років тому. Вона зазначила, що Валерія була світла, відкрита, вона ніжна, турботлива мати.

"У мене досі перед очима стоять фотографії, відео, які Юрочка показував, як Кірочка перші слова говорить", – згадала Лариса.

Вона додала, важко, коли в інших містах гинуть люди, але коли це торкнулося твоїх рідних чи близьких, це просто нестерпно.

Що відомо про загибель родини

23 квітня російська ракета влучила у житловий будинок у Київському районі Одеси.

На жаль, загинула ціла родина: Валерія Глодан, її донька Кіра та мати Людмила Явкіна.

Чоловік Валерії Юрій перед цим вийшов в магазин.

Важливо – Росія завдала потужного удару по Одесі: деталі від Братчука: