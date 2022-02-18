Была в подвешенном состоянии: Сенат США принял резолюцию в поддержку Украины

Американский Сенат единогласно принял резолюцию в поддержку Украины. Судьба документа была в подвешенном состоянии, поскольку сенатор-республиканец был против его ускоренного принятия.

Издание процитировало лидера большинства в Сенате США Чарльза Шумера, который подчеркнул, что вечером 17 февраля приняли очень важную резолюцию.

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В США приняли резолюцию в поддержку Украины

Ее инициировали сенаторы Шахин (Жанна Шахин, демократ – 24 канал) и Портман (Роб Портман, республиканец – 24 канал). Она посылает очень сильный сигнал о том, что сенат США, демократы и республиканцы едины в защите Украины,

– подчеркнул Шумер.

В материале также говорится, что судьба резолюции была в подвешенном состоянии, поскольку ранее сенатор-республиканец Рэнд Пол заявлял, что будет возражать против ее скорого прохождения без внесения изменений в документ.

В то же время сенаторы хотели ускорить принятие резолюции. Для этого им требовалась поддержка всех 100 членов верхней палаты Конгресса.

Авторы документа внесли изменения, которые предусматривают, что резолюция, которая не имеет юридической силы, не должна рассматриваться как разрешение на применение военной силы против России или разрешение на ввод войск США в Украину.

Резолюцию приняли из-за того, что сенаторы не смогли договориться по двухпартийному законопроекту о санкциях в отношении России. Его инициировал демократ Боб Менендес.

К слову, на днях республиканцы Сената обнародовали собственный законопроект о санкциях против России.

Проект закона о санкциях против России: что известно

Внесенный группой сенаторов-республиканцев в верхнюю палату Конгресса США законопроект предусматривает немедленное введение санкций против российского газопровода "Северный поток-2". Кроме того, он должен привести к масштабным экономическим потерям для государства-агрессора.

У документа символическая аббревиатура – NYET (от русского слова "нет"), которая расшифровывается как Never Yielding Europe's Territory, то есть "Никогда не уступать территорию Европы".

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