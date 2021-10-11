Была повреждена: подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море
Источник:Navy Times
В Южно-Китайском море атомная подводная лодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом. В результате инцидента судно получило большие повреждения.
Американские военные сообщили, что ЧП произошло 2 октября. После этого USS Connecticut вынужден был идти к базе Остара Гуам в надводном положении.
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Туда уже направили специалистов для осмотра повреждений и установления их происхождения. Однако если проблемы будут серьезными, подводную лодку придется перенаправить к базам на тихоокеанском побережье США.
Пострадали моряки
В результате столкновения с неизвестным объектом пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили травмы, которые не несут угрозы жизни или здоровью. К счастью также, ядерная установка подводной лодки не пострадала.
Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными,
– заявили в ВМС США.
Пока точно неизвестно, с чем именно столкнулось судно. Однако, по последним данным, USS Connecticut мог столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, который упал в море с грузового судна.
USS Connecticut: что известно
- USS Connecticut с водоизмещением 7,5 тысячи тонн является многоцелевой атомной подводной лодкой четвертого поколения типа Seawolf.
- Вооружение – до 50 ракет Harpoon и Tomahawk, которые запускаются из торпедных аппаратов. Кроме боевых задач он выполняет разведывательные.
- Таких подводных лодок в американских военно-морских сил всего три. Стоимость каждой достигает в текущих ценах 8,5 миллиарда долларов.