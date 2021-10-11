Была повреждена: подводная лодка США столкнулась с неизвестным объектом в Южно-Китайском море

В Южно-Китайском море атомная подводная лодка ВМС США столкнулась с неизвестным объектом. В результате инцидента судно получило большие повреждения.

Американские военные сообщили, что ЧП произошло 2 октября. После этого USS Connecticut вынужден был идти к базе Остара Гуам в надводном положении.

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Туда уже направили специалистов для осмотра повреждений и установления их происхождения. Однако если проблемы будут серьезными, подводную лодку придется перенаправить к базам на тихоокеанском побережье США.

Пострадали моряки

В результате столкновения с неизвестным объектом пострадали 11 из 130 членов экипажа. Они получили травмы, которые не несут угрозы жизни или здоровью. К счастью также, ядерная установка подводной лодки не пострадала.

Подводная лодка остается в безопасном и стабильном состоянии. Ядерная двигательная установка и помещения USS Connecticut не пострадали и остаются полностью работоспособными,

– заявили в ВМС США.

Пока точно неизвестно, с чем именно столкнулось судно. Однако, по последним данным, USS Connecticut мог столкнуться с затонувшим кораблем или контейнером, который упал в море с грузового судна.

USS Connecticut: что известно