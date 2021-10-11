Американські військові повідомили, що надзвичайна подія сталася 2 жовтня. Після цього USS Connecticut змушений був йти до бази на острові Гуам в надводному положенні.
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Туди вже направили фахівців для огляду пошкоджень і встановлення їхнього походження. Однак якщо проблеми будуть серйозними підводний човен доведеться перенаправляти до баз на тихоокеанському узбережжі США.
Постраждали моряки
У результаті зіткнення з невідомим об'єктом постраждали 11 зі 130 членів екіпажу. Вони зазнали травм, які не несуть загрози життю чи здоров'ю. На щастя, ядерна установка човна не була пошкоджена.
Підводний човен залишається в безпечному і стабільному стані. Ядерна рухова установка і приміщення USS Connecticut не постраждали та залишаються повністю працездатними,
– заявили у ВМС США.
Наразі достеменно невідомо, з чим саме зіткнулося судно. Проте, за останніми даними, USS Connecticut міг зіткнутися зі затонулим кораблем або контейнером, що впав в море з вантажного судна.
USS Connecticut: що відомо
- USS Connecticut з водотоннажністю 7,5 тисячі тонн є багатоцільовий атомним підводним човном четвертого покоління типу Seawolf.
- Озброєння – до 50 ракет Harpoon і Tomahawk, які запускаються з торпедних апаратів. Окрім бойових завдань він виконує розвідувальні.
- Таких підводних човнів у американських військово-морських сил всього три. Вартість кожного досягає в поточних цінах 8,5 мільярда доларів.