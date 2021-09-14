Была так пьяна, что вызвали скорую: горе-мать гуляла с младенцем в Каховке

В Каховке правоохранители составили протокол на 18-летнюю девушку. Во время прогулки она не смогла позаботиться о своем 2-месячном ребенке, поскольку выпила лишнего.

Девушку с очевидными признаками алкогольного опьянения заметили в парке. Рядом с ней была коляска с младенцем. Очевидцы решили обратиться в полицию.

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Правоохранители, прибывшие на место происшествия, установили личность девушки. Выяснилось, что это 18-летняя жительница Каховки. К счастью, с ее 2-месячной дочкой все было в порядке, чего нельзя сказать о матери. Полицейским пришлось вызвать для нее "скорую".

Младенца забрали родственники

После этого полицейские вышли на контакт с родственниками девушки. Ее муж и мать приехали, чтобы забрать младенца. Горе-матери оказали необходимую медицинскую помощь. Она объяснила, что во время прогулки встретила знакомую. Та якобы угостила ее водкой. После этого женщине стало плохо.

Похожие случаи в Украине

В Каменском на Днепропетровщине 17 августа в парке заметили маленького мальчика, который гулял сам. Его пьяная мать в это время спала на скамейке.

А в Геническе 1-летний ребенок оказался в больнице из-за горе-матери. Пьяная женщина ходила с малышом на руках и постоянно падала.

На горе-мать составили протокол о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Кроме этого, с ней провели профилактическую беседу.