Была угроза атаки беспилотников, вероятно "Шахедов", – Игнат об ударе по Сумщине
Днем 3 июля российские захватчики запустили беспилотники в сторону Сумщины. Предварительно, это были "Шахеды".
В настоящее время вся информация уточняется. Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на брифинге, информирует 24 Канал.
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Что известно об атаке Сумщины
По словам Игната, днем 3 июля была угроза применения вражеских беспилотников. Под нападением российских дронов была и Сумская, и другие области. Вероятно, это были "Шахеды".
Чуть позже предоставим больше информации,
– отметил спикер Воздушных сил.
В Сумах поврежден жилой дом
3 июля после того, как в Сумах прогремел взрыв, на одной из улиц города было перекрыто движение транспорта. В то же время мэр Александр Лысенко призвал сохранять спокойствие и информировал, что в регионе работает противовоздушная оборона. Отметим, что в настоящее время местные власти официально не комментировали взрывы в Сумах.
Однако СМИ сообщили, что в результате российской атаки в центре Сум поврежден жилой дом. Эта информация проверяется.
Ночная атака Украины: что известно
- Ночью 3 июля российские оккупационные войска совершили очередную атаку иранскими ударными дронами "Shahed-136/131" с юго-восточного направления. В общей сложности зафиксированы пуски 17 "Шахедов".
- В южных, восточных и центральных областях работала противовоздушная оборона.
- В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с противовоздушной обороной других составляющих Сил обороны Украины уничтожено 13 ударных БПЛА "Shahed-136/131". Остальные – не достигли своих целей. Предварительно без потерь.
- Кстати, за минувшие и текущие сутки авиация Воздушных Сил совершила десятки самолето-вылетов, 15 из них – на огневое поражение объектов, техники, логистики и живой силы врага.
- Глава Николаевской ОВА Виталий Ким рассказал, что ночью 3 июля в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны уничтожены два ударных дрона "Shahed-136/131".
Также ночью защитники из ВзК "Восток" сбили над Днепропетровщиной беспилотник – уничтожили "Шахед-136".
- Кроме этого, под вражеский артиллерийский огонь попали Марганец и Никополь. Последнему досталось больше всего. Пострадала 86-летняя женщина – у нее минно-взрывная травма и осколочное ранение. Состояние – удовлетворительное. В городе повреждены 9 частных домов, 7 хозяйственных построек, авто. Поврежден газопровод и линия электропередач. Разбита солнечная панель.