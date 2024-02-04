Были близкие разрывы: во время визита Зеленского россияне обстреливали Работино

Владимир Зеленский 4 февраля совершил рабочий визит в Запорожскую область. В частности, президент побывал непосредственно у линии фронта – в населенном пункте Работино.

Пресс-секретарь президента Сергей Никифоров рассказал, что в момент, когда там находился Зеленский, россияне обстреливали село. Рядом были взрывы.

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Взрывы во время визита Зеленского

Владимир Зеленский 4 февраля совершил визит в село Работино, которое расположено непосредственно на линии фронта. Пресс-секретарь рассказал, что во время визита президента россияне не прекращали обстрелы села – там ведутся активные боевые действия.

Это Работино, там ведутся активные боевые действия. Поэтому были относительно близкие разрывы. Но я бы не драматизировал ситуацию,

– сказал Никифоров.

В Работино глава государства посетил место дислокации 65-й отдельной механизированной бригады. "На нуле" Зеленский пообщался с защитниками, поблагодарил их и вручил государственные награды.

Где расположено Работино, где побывал Владимир Зеленский: смотрите на карте

Визит президента в Запорожье

Во время своего визита Владимир Зеленский представил новоназначенного председателя Запорожской ОВА Ивана Федорова. Ранее именно он был городским главой ныне оккупированного Мелитополя. Президент отметил важность того, чтобы руководство области работало непосредственно на месте и хорошо понимало специфику региона.

Также Зеленский напомнил о важной цели – освобождении Мелитополя, отметив, что это обязательно произойдет. Он отметил, что нужно сделать все, чтобы Украина вернулась в город.

Как отметил президент, сейчас одной из задач на этом направлении является достижение нужного результата в процессе строительства фортификационных сооружений. Кроме этого, регион должен вернуться к довоенным показателям по количеству рабочих мест. Важным является вопрос организации учебного процесса, восстановления разрушенного или поврежденного жилья.

Работино остается активным участком фронта. В последнем отчете Генштаба ВСУ за 4 февраля указано, что там была отражена вражеская атака. В то же время днем ранее таких атак было три.