Были досадные инциденты: МО просит не писать об освобожденных территориях до обнародования в ВСУ

Минобороны и ВСУ не раз просили не обнародовать результаты военных операций до того, как это сделает Генштаб. Об освобождении сел и городов до того, как это обнародует ВСУ, тоже писать не нужно.

В частности, вчера, 29 апреля, такие действия имели негативные последствия. Анна Маляр объяснила, что нельзя обнародовать такую информацию, пока украинские защитники не закрепятся на рубеже.

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Дело в том, что сразу после таких публикаций россияне сразу начинают атаковать только что освобожденные населенные пункты.

Враг чувствителен к публичности. После победы объясню причины. Когда ВСУ надежно закрепится на рубеже – от вас никто не будет это скрывать. Сразу будет официально уведомлено,

– заявила Маляр.

Заместитель министра обороны привела в пример Киевскую область

Маляр рассказала, что уже были "досадные инциденты", когда украинские защитники освобождали оккупированные территории Киевской области. Командованию требовалась тишина, чтобы продвигаться вперед. Между тем, неравнодушные люди и добровольцы писали, почему ВСУ умалчивает, что определенные территории уже "наши".

У нас уже были эти досадные инциденты, когда освобождали Киевскую область. Тогда мы официально занимали сдержанную позицию, потому что командованию операцией нужна была тишина по поводу продвижения наших войск вперед. Все, что мы публично говорим, направлено на выполнение оборонного замысла… Нашим ВСУ так нужно – чтобы во время военной операции была информационная тишина,

– объяснила она.

Последний досадный пример 29 апреля

Вчера, 29 апреля, один блоггер и журналист обнародовал "свежую" информацию об освобождении села Русская Лозовая Харьковской области. И в этом же посту обнародовал еще некоторые вещи, о которых не нужно было публично писать.

Информация мгновенно приобрела масштабную огласку, на нас просто посыпались запросы и нам пришлось ее подтверждать. А вечером там началось обострение. Враг активизировался. И по состоянию на сегодняшний день там уже 1 погибший и 12 раненых. Вот такая цена поста и лайков,

– сказала Маляр.

Она добавила, что да, военные могут предоставлять эту информацию своим знакомым прямо с передовой. Но право ее публично распространять принадлежит Генштабу и Минобороны. Ведь эта информация является частью военной операции.

Не надо все, что вы знаете писать в соцсетях. Наше общество взрослое и эмоционально зрелое. Хорошо знает и понимает, что такое война. Не нужно бесконечно искать поводы для новостей о победах. Имейте терпение. И дайте спокойно поработать ВСУ,

– подчеркнула она.

Последние успехи ВСУ на передовой:

За прошедшие сутки, 29 апреля, ВСУ отбили 14 атак врага на территории Донецкой и Луганской областей.

За этот же период силы противовоздушной обороны и воздушных сил ВСУ поразили 10 враждебных целей.

Анна Маляр рассказала , что защитники держат крепкую оборону. В Харьковской области ВСУ вернули под наш контроль некоторые города, а в Донецкой и Луганской области враг не может прорваться к админграницам областей.

По состоянию на утро 30 апреля официально в Украине подтвердили 23 200 мертвых оккупантов.

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