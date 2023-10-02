Были дроны и бомбы, повреждены больница и критическая инфраструктура, – Гуменюк об обстреле Юга
Россия ночью против 2 октября снова атаковала Юг Украины. Оккупанты применили в регионе дроновые ударные атаки и тактическую авиацию, направляя управляемые авиабомбы по Херсонской области.
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что в последние дни фиксируют – днем эта деятельность врага не так активна. В частности, в течение дня враг использовал два КАБа, а ночью – 18 КАБов, пишет 24 Канал.
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Какие последствия атаки россиян на Юг Украины
Наталья Гуменюк объяснила, что свои авиационные бомбы россияне снова направили на гражданскую инфраструктуру, жилые районы.
Повреждены и больница, и объекты критической инфраструктуры. Очевидным является враждебный террор,
– отметила Гуменюк.
По ее словам, Россия на этот раз в ночь на 2 октября нанесла не очень массированную атаку. В частности, по словам спикера, она, вероятнее всего, была направлена на разведку систем противовоздушной обороны.
"Выпускали дроны снова с юго-восточного направления – с Азовского побережья и направили их не совсем привычным маршрутом – в основном через Херсонщину, используя временно оккупированную территорию. Очевидным было направление на Криворожье, там три дрона уничтожены и один – уничтожили на Херсонщине", – заявила Гуменюк.
Куда попали россияне
Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины рассказала, что россияне попали в одно из промышленных предприятий.
По территории ударили дроны и в Херсонской области, в Херсонском районе. Снова повреждена гражданская инфраструктура – заводы сельскохозяйственного предприятия,
– заявила Гуменюк.
По ее словам, говоря об усилении ПВО, встает вопрос о целесообразности средств. Скажем, при массированной атаке "Шахедами" применяют одни виды вооружения, в других случаях – другие.
"Предпочтительно действительно есть работа мобильных огневых групп, которые более целесообразны по "Шахедам". То есть их нужно очень многое для того, чтобы рассредоточивать по всем направлениям. В этом случае мы говорим о том, что враг применяет сложные траектории движения для того, чтобы истощать "системы противовоздушной обороны", – объяснила капитан 1 ранга.
По ее словам, здесь следует понимать, что против "Шахедов" работают специфические системы противовоздушной обороны, в частности, и такие мобильные огневые группы.
Какие последствия в Херсонской области
В Херсонской ОВА утром 2 октября сообщили, что Россия за минувшие сутки 71 раз обстреляла Херсонскую область, выпустив 392 снаряда из минометов, артиллерии, "Градов", танков, ПТРК, авиации и беспилотников.
По Херсону враг выпустил 20 снарядов. Российские захватчики попали в:
- жилищные кварталы населенных пунктов области;
- территорию завода и тракторной бригады в Херсонском районе;
- магазин;
- здания учебного и медицинского учреждений;
- критическую инфраструктуру в Бериславском районе.
К сожалению, 1 человек погиб, еще 6 – ранены, из них 2 – дети. Кроме того, ориентировочно в 5 утра 2 октября оккупанты снова атаковали центр Херсона:
- на месте попадания возник пожар, который оперативно ликвидировали спасатели;
- информацию о разрушении устанавливают.
Какая была ночь против 2 октября
- Вечером ориентировочно в 21:16 1 октября Воздушные силы ВСУ предупредили об активности вражеской тактической авиации на восточном и юго-восточном направлениях. Уже в 22:46 была угроза применения ударных беспилотников в Херсонской и Николаевской областях. Далее дроны фиксировались в воздушном пространстве Херсонской области и двигались в направлении Николаевской области.
- Ближе к полуночи была угроза применения баллистики в Харьковской, Донецкой и Днепропетровской областях. Далее предупреждали о дронах в Херсонской, Днепропетровской областях. После этого враг мог атаковать Киевскую область и другие регионы ракетами.
- Телеграм-каналы писали о взрывах в Константиновке Донецкой области, Кривом Роге, Днепропетровской области. Утром 2 октября раздавались взрывы в Херсоне.