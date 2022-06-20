Были ли разминированы минные поля возле Крыма перед вторжением: ответ Херсонского облсовета

Неоднократно выдвигалось предположение, что поля на прилегающей к Крыму территории были разминированы, чтобы обеспечить проход российских войск. В Херсонском облсовете говорят, что это может оказаться неправдой.

Об этом сообщил глава Херсонского облсовета Александр Самойленко. Он отметил, что не может знать точно всю информацию, потому что не имеет доступа.

Ранее жителей Херсонщины призывают эвакуироваться, чтобы ВСУ было легче работать .

Самойленко говорит, что видел бы какие-то действия для разминирования

Но для того чтобы провести разминирование, как обвиняли, за последние годы такие действия были бы заметны. По крайней мере, я бы о них знал, если бы какие-то действия происходили,

– объяснил свое мнение Самойленко.

Согласно одной из версий, прилегающие к оккупированному полуострову земли могли разминировать еще в 2019 году – во время сооружения контрольного пункта пропуска. Однако председатель облсовета отметил, что строительство проходило на довольно небольшой площади.

Сам Самойленко признался, что не знает расположение минных полей, однако считает, что разминирования тогда не происходило. Опроверг глава облсовета и версию связи разминирования с курсированием шаттлов на "Чонгар" и "Каланчак" в 2022 году.

Была такая версия, что Ирина Верещук, когда она зашла в должность вице-премьера, приезжала, "завела" автобус. Для этого предположительно было ликвидировано минное заграждение. На самом деле все происходившие действия они происходили на путепроводе,

– добавил глава облсовета.

Самойленко убежден, что минные поля не разминировали. Однако проблема в том, что враг знал об их расположении.

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Какую версию сообщили ранее в Херсонском облсовете:

Ранее Александр Самойленко рассказывал , что виновником скорой оккупации россиянами области может быть помощник руководителя областного управления СБУ.

Именно сотрудник СБУ передал врагу информацию о расположении минных полей. Сейчас его уже задержали.

Речь идет о начальнике Антитеррористического центра Херсонщины Игоре Садохине.

Вероятно, он координировал действия российской авиации, когда сопровождал колонну херсонского СБУ в эвакуацию.

После проведения служебной проверки президент Владимир Зеленский уволил и главу херсонского управления СБУ.

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