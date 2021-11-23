Были под землей 1,5 тысяч лет: в Чехии нашли клад времен Великого переселения народов

Археологи в Чехии нашли золотое кольцо и застежку, украшенные камнями из Индии или Шри-Ланки. Редкая находка изготовлена еще при Великом переселении народов.

По подсчетам экспертов, находка возрастом около 1500 лет очень необычна для Европы того времени. Украшения нашли на глубине 20 метров под землей возле города Раковник на западе Чехии.

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Находку уже исследовали рентгеновскими лучами, с помощью компьютерной томографии, микроскопами и спектрометрами. Участие в исследовании принимали также эксперты Сорбонны в Париже.

Антиквариат примерно датировали на основании похожих открытий. В частности, предметов из гробницы франкского короля Хильдерика I в Бельгии, умершего в 481 году нашей эры.

В Чехии нашли старинные украшения / Фото Archaeology News Network

По словам Катержины Блажковой, археолога из Раковницкого музея, кольцо и застежка, разбитая на 3 части, должны принадлежать представителю руководящего класса.

По всей Европе обнаружено лишь несколько находок подобного значения, поэтому они, по-видимому, принадлежали кому-то действительно влиятельному. Возможно, это был король или посол, или кто-нибудь из его близких,

– подчеркнула Блажкова.

Почему украшения зарыли в землю

Пока причина, по которой предметы закопали под землю, не совсем ясна. Блажкова предположила, что вероятная гипотеза – это была часть боевых трофеев.

Ученый отметила, что клад закопали неподалеку от дороги, которая имела важное значение не только в средние века, но и раньше.

Она объяснила, что такие находки часто встречаются в археологических памятниках V и VI веков, относящихся к периоду Великого переселения народов. Возможно, кто-то пронес добычу через Раковницкий край, разделил там и закопал часть.

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