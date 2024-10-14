Были пуски из Крыма: в Одессе прогремела серия взрывов

В Одессе было слышно несколько взрывов. Перед этим мониторинговые каналы предупредили о пусках баллистических ракет с территории оккупированного Крыма.

Около 11:51 Воздушные силы сообщили об угрозе применения баллистического вооружения с юга, в областях, где объявлена ​​воздушная тревога. Среди регионов, где раздалась сирена, была и Одесщина.

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Взрывы в Одессе

Через считанные минуты после объявления тревоги в Одессе раздались взрывы. Об этом сообщил мэр Геннадий Труханов.

В городе слышен взрыв! Будьте в безопасных местах,

– говорится в сообщении чиновника.

Как пишут мониторинговые каналы, прилеты произошли в пределах города. Предварительно, враг использовал две баллистические ракеты "Искандер-М". Также в сети предполагают, что Одессу атаковали кассетной баллистикой.

Напомним, в последнее время Россия усилила ракетные удары по украинской портовой инфраструктуре, пытаясь нанести ущерб экономике Украины и экспорту, особенно продовольствия. С начала войны уничтожены или повреждены около 300 портовых сооружений в Одесской области, а также повреждены 22 гражданских судна и 177 единиц техники. Удары направлены на снижение экспортного потенциала Украины, что влияет на поставки зерна в развивающиеся страны и Европу.