Были разговоры, где речь шла о Польше – российская журналистка о возможных ядерных планах Путина

Владимир Путин приказал перевести "содержащие ядерное оружие силы сдерживания" в режим готовности. О ядерных планах российского диктатора говорит и ближайшее окружение главы Кремля.

Об этом и не только в эфире 24 канала рассказала российская журналистка Юлия Латынина. По ее словам, "блицкриг" Путина провалился и превратился в "блицписец".

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Поэтому она видит 2 варианта развития событий:

первый – бомбардировка украинских городов, чтобы оттуда убежало мирное население, и эти территории можно было легко взять под контроль;

второй – Путин будет давить на Европу со словами "если вы вмешаетесь, я применю ядерное оружие".

"Тот факт, что он захватывает ядерные электростанции, и использует их в качестве стационарных ядерных бомб – это демонстрация того, что он готов это (применить ядерную бомбу – 24 канал) сделать. Сделает он это или – это уже другой вопрос. Но он уже несколько раз говорил это прямым текстом", – сказала Латынина.

Она также вспомнила свой разговор с журналистом-расследователем издания Bellingcat Христом Грозевым, который общался с ближайшим окружением Путина. Эти люди напуганы, ведь переговоры о применении тактического ядерного оружия велись.

Сначала говорилось, что это будет против какого-либо объекта натовской инфраструктуры в море, если НАТО попытается вмешаться. А теперь начались разговоры, в которых упоминалась и Польша,

– заявила журналистка.

Вопреки всему Украине удастся выстоять

Однако она не сомневается, что в конечном итоге Украине удастся выстоять.

"Более того, я не сомневаюсь, что после того, как все закончится Европа даст огромное количество денег. Она устроит план Маршала, поднимет экономику Украины из руин", – добавила Латынина.

Юлия Латынина в эфире 24 канала: смотрите видео

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